Один из крупнейших «серых» майнеров Иркутской области проиграл суд энергетикам

Правонарушитель потреблял 75% электроэнергии села Баяндай. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе "Иркутскэнергосбыта".

В 2021 году в поселке Баяндай на одном из земельных участков энергетики зафиксировали потребление электроэнергии в промышленных масштабах. Согласно анализу, среднемесячный объем потребления составляет около 500 тыс. кВт/ч, что составляет примерно 75% от общего потребления поселка.

Оборудование он разместил в забитых сеном помещениях. Собственник отказался от сотрудничества со специалистами "Иркутскэнергосбыта" и не смог привести каких-либо убедительных доказательств в подтверждение того, что электроэнергия используется для бытовых нужд.

«По решению Баяндаевского районного суда в течение 11 месяцев использовалась электроэнергия не для коммунально-бытовых нужд, а в коммерческих целях. Ответчик неоднократно пытался оспорить решение суда, но его аргументы не были убедительными. Таким образом, суд подтвердил законность ранее принятых решений в отношении одного из крупнейших «серых» майнеров региона», – рассказали в компании.

Ранее ответчик подавал апелляционную и кассационную жалобы, однако его доводы не стали поводом для изменения решения о взыскании с него 28 млн рублей в качестве перерасчета со льготного тарифа на оплату электрической энергии на коммерческий.

Для взыскания долга у собственника арестованы банковские счета, два дома и земельных участка, автомобиль Nissan. Ежемесячно производится удержание с заработной платы. Также арестовано и изъято оборудование хозяйства.

Напомним, что в случае введения в Иркутской области дифференцированных тарифов на потребление электроэнергии майнер был бы лишен возможности пользоваться льготным тарифом для населения, а начисленные средства пошли бы на дальнейшее развитие сетей.