Дальневосточный банк: до 28 февраля можно забронировать отель и получить кешбэк 6%

Воспользуйтесь картой МИР Дальневосточного банка, чтобы до 28 февраля 2023 года забронировать отель для отдыха или деловой поездки на сервисе онлайн-бронирования номеров в 220 странах мира Ostrovok.ru и получить кешбэк 6%.

Для участия в акции:

Зарегистрируйте карту МИР Дальневосточного банка на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!».

Оплачивайте проживание на сайте mir.ostrovok.ru зарегистрированной картой МИР и получайте кешбэк 6%.

Важно: кешбэк начисляется только при оплате на mir.ostrovok.ru. Кешбэк не начисляется при оплате на ostrovok.ru, других сайтах и в мобильном приложении компании.

Кешбэк не начисляется при оплате через СБП.

Кешбэк будет начислен на вашу карту МИР не ранее чем через 3 рабочих дня с момента покупки. В среднем кешбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней. Подробнее о сроках здесь.

Акция действует с 31 мая 2022 по 28 февраля 2023

Организатор акции — ООО «Бронирование гостиниц»

ОГРН: 1157746695644

Юридический адрес: 123022, г.Москва, Рочдельская улица, д.15, стр.43, +7 (499) 215-65-25.

Для участия в Акции Клиенту необходимо зарегистрировать Карту Мир в Программе лояльности. Сведения об организаторе Акции, Правилах проведения Акции, а также размер Премии, начисляемой Клиенту размещены на https://privetmir.ru/.

Написанные с заглавной буквы термины, определение которых не приведено, употребляются в том же значении, которое определено в Правилах Программы лояльности. С Правилами Программы лояльности можно ознакомиться по https://privetmir.ru/upload/docs/pravila.pdf.

Информация об Акции, а также товарах (работах, услугах), предоставляется Организатором Акции.