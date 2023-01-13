При поддержке Россельхозбанка в Галиче открылся современный птицеводческий комплекс

На базе АО «Галичское» по птицеводству введен в эксплуатацию современный птицеводческий комплекс для молодняка. Крупный инвестиционный проект реализовывался в два этапа при поддержке Костромского филиала Россельхозбанка: объем финансовых вложений составил около 700 млн рублей. Новый комплекс позволит предприятию увеличить выпуск куриного яйца в полтора раза и значительно расширить рынки сбыта.



Старт проекту был дан в 2019 году. За это время буквально в чистом поле вырос новый птицеводческий комплекс из 4 цехов. Помещения оснащены самым передовым и современным оборудованием: процессы кормления и поения молодняка, уборки помещения автоматизированы, в здании установлена система регулирования климата. Каждый корпус рассчитан на 131,5 тысяч голов. Пока пернатые обитатели живут только в трех комфортабельных домах-птичниках. Весной новоселье для цыплят планируют справить и в 4 корпусе.



«Строительство и пуск нового птицеводческого комплекса – это достаточно серьезный рывок в развитии нашего предприятия. В 2022 году мы прибавили производство яйца на 58 млн. штук. Задача в ближайшие два года увеличить объем производства на 50 % и выйти на уровень 450 млн. штук яйца в год. Такие амбициозные планы стали возможными благодаря сотрудничеству с нашим надежным партнером Россельхозбанком», – подчеркнул генеральный директор АО «Галичское» по птицеводству Василий Комиссаров.



Россельхозбанк оказывал поддержку проекту на протяжении всего периода его реализации. Общий объем финансирования составил порядка 850 миллионов рублей, из них 673 млн рублей – кредитные средства РСХБ в Костроме.



«Инвестпроект АО «Галичское» по птицеводству Костромской филиал Россельхозбанка поддерживает с первых дней реализации. Как профильный для агросектора банк мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить сельхозпроизводителей области своевременным финансированием, используя все возможности, в том числе применяя льготные процентные ставки. Это позволяет костромским предприятиям эффективно развивать свое производство», – прокомментировал директор Костромского филиала Россельхозбанка Денис Шалаев.



Совместные усилия бизнеса и финансовой организации были отмечены и губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. Он посетил Галичскую птицефабрику и высоко оценил вклад банка в реализацию инвестпроекта, возможность сохранения льготных условий кредитования по ставке ниже ключевой. Кроме того, губернатор Сергей Ситников поблагодарил руководство и коллектив «Галичского» по птицеводству за вклад в развитие продовольственной безопасности Костромской области и подчеркнул, что такие предприятия и такие проекты важны в масштабах всей страны.



Сейчас АО «Галичское» по птицеводству занимает первое место по объемам производства яйца в Костромской области и 25-е – в России. В планах предприятия войти в число 15-ти передовиков страны.



АО «Галичское» по птицеводству является клиентом АО СК «РСХБ-Страхование» с 2020 года в части страхования имущества.