Иркутяне в новогодние каникулы предпочли Таиланду дачи и Байкал

МТС с помощью геоаналитической платформы GeoEffect проанализировала новогодние поездки жителей Иркутской области. Иркутяне преимущественно провели каникулы в домашнем регионе – поездки за границу и в другие города по сравнению с прошлым годом незначительно сократились.

В первые дни нового года жители Иркутска и других крупных городов Приангарья не сидели дома – несмотря на открытие южных стран, в частности, Таиланда, они отправились в одно-двухдневные поездки на Байкал. Интерес к такому виду отдыха у иркутян вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом. А вот число приехавших на зимние праздники в Иркутскую область туристов из других регионов России осталось на уровне прошлого года. Самым популярным направлением традиционно стал поселок Листвянка, на втором месте – Большое Голоустное, а на третьем – Байкальск, где с 17 декабря открыт горнолыжный сезон. Также в топ новогодних локаций попали заливы Малого моря в Ольхонском районе.

Кроме того, аналитики отмечают интерес жителей Иркутска к дачному отдыху - количество поездок иркутян выросло почти в два раза по сравнению с прошлыми новогодними каникулами. Самыми популярными стали садоводства и коттеджные поселки по направлению в Мельничную падь, по Байкальскому и Александровскому тракту.

«Основной туристический зимний сезон на Байкале еще впереди – самыми популярными месяцами являются февраль и март. Регион ожидает в этом году количество гостей не меньше, чем в прошлом. А анализ туристических потоков с помощью Big Data позволяет оценить необходимость в транспортной, социальной и развлекательной инфраструктуре. Например, по данным прошлых лет мы, в свою очередь, подготовились к наплыву туристов и увеличили пропускную способность сети в популярных зимних местах отдыха, в частности – на Ольхоне и заливах Малого моря, а также на трассах по направлению популярных локаций», -- комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.