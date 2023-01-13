Энергодефицит в Иркутской области планируют покрыть за счёт строительства новой генерации в Бурятии и Забайкалье?

Судя по всему, прогнозируемый дефицит мощности в Иркутско-Черемховском и Тулуно-Зиминском районах предлагается покрывать за счёт строительства новой генерации в соседних регионах – в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Такой вывод можно сделать из программы развития электроэнергетических систем России на 2023 – 2028 годы, которая размещена на сайте АО «Системный оператор Единой энергетической системы». Документ должен быть представлен на общественное обсуждение, а пока губернатор Приангарья Игорь Кобзев предложил включить Иркутскую область в рабочую группу для обсуждения вопросов внешнего электроснабжения наиболее крупных перспективных инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В соответствии с изменениями в Федеральном законе «Об электроэнергетике», с января 2023 года в отрасли вводится новая система планирования перспективного развития. Она предусматривает разработку генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, а также схемы и программы развития электроэнергетических систем России. Заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс подчеркнул высокую значимость перехода к новой системе планирования.

– Призываю максимально подробно, профессионально и полно изучить все необходимые документы, сконцентрироваться на конкретных прикладных решениях, которые нужны конкретному субъекту РФ и в целом помогут социально-экономическому развитию нашей страны, – сказал он.

Председатель правления системного оператора Федор Опадчий отметил, что в отдельных регионах страны наблюдается быстрый рост нагрузок. Появляются новые «точки роста», связанные с реализацией крупнейших проектов, имеющих общефедеральное значение. Новая система перспективного планирования должна решить задачи по развитию энергосистемы.

Для оценки возможности электроснабжения перспективных потребителей в Иркутско-Черемховском и Тулуно-Зиминском энергорайонах выполнен анализ режимно-балансовой ситуации за контролируемым сечением «Братск – Иркутск». С учетом исключения возможности строительства линий электропередачи в особо охраняемых природных зонах озера Байкал предлагается строительство объектов генерации мощностью не менее 690 МВт на территории энергосистем Забайкальского края и Республики Бурятия.

На совещании по вопросам повышения надежности энергосистемы Иркутской области, Республики Бурятии и Забайкальского края, которое прошло под руководством заместителя министра энергетики РФ Павла Сниккарса, губернатор Приангарья Игорь Кобзев внес предложение включить Иркутскую область в рабочую группу для рассмотрения вопросов внешнего электроснабжения наиболее крупных перспективных инвестиционных проектов.

– Такое решение принято. Рабочая группа будет создана на площадке Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири АО «Системный оператор Единой энергетической системы», – отметил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.

Как сообщил начальник управления энергетики и газификации минжкх региона Сергей Малинкин, правительство Иркутской области также будет контролировать своевременность подачи заявок на технологическое присоединение энергопотребляющих установок всех перспективных проектов. Это необходимо для точного и своевременного учета таких потребителей при разработке планов по перспективному развитию электроэнергетики.

Напомним, что ранее в Минэнерго РФ уже заявляли, что рассматривают строительство генерации на юго-востоке Сибири.

«Что касается промышленного майнинга, он тоже растет, растет в основном в регионах, где тариф низкий. В этих регионах наблюдаем рост потребления, и рост значительный, который мы должны учесть при рассмотрении схемы программы развития на следующий период. И, скорее всего, не обойдется без строительства генерации в юго-восточной части объединенной энергосистемы Сибири», – заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.