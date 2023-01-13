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Прощание с погибшим при выполнении СВО на Украине Виктором Почеповым пройдет в Качуге

Фото со страницы администрации Качугского района ВКонтакте

Регулировщик комендантского отделения погиб в конце ноября.

Как доброволец он почти сразу попал в зону боевых действий. Одним из первых Виктор Почепов, в составе мотострелкового полка, воевал в Луганской республике возле города Красный Лиман, где шли ожесточенные бои по сдерживанию украинских войск.

«13 января на мемориале «Обелиск Славы» в Качуге, в 12:30 часов состоится траурный митинг, посвященный прощанию с Виктором Почеповым, погибшим при исполнении воинского долга в специальной военной операции», – рассказали в пресс-службе администрации Качугского района.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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