Трудоустройство с 14 лет упростят в России

Законопроект разработали депутаты «Единой России». По информации «Известий», положительный отзыв на документ уже дал думский комитет по молодежной политике.

Госдума в феврале планирует принять законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части вопросов регулирования труда работников в возрасте до 18 лет». Документом предлагается упростить заключение трудовых договоров с подростками, которым исполнилось 14. Чтобы устроиться на работу, им потребуется только разрешение одного из родителей без получения согласия органов опеки и попечительства.

«Комитет по молодежной политике поддерживает проект федерального закона и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении», – говорится в положительном заключении на документ, которое имеется в распоряжении «Известий».