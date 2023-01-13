Иркутяне, которые прогуливали школу, зарабатывают больше

Злостных прогульщиков больше всего среди системных администраторов, программистов, квалифицированных рабочих и… главных бухгалтеров. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска.

В том, что они когда-то прогуливали уроки, признались 52% иркутян, причем каждый двадцатый делал это часто, а еще 47% – иногда. Среди мужчин и злостных, и редких прогульщиков больше, чем среди женщин. Нынешняя молодежь до 24 лет пропускала уроки без уважительной причины в целом реже, чем те, кому сейчас за 45 лет. Среди иркутян с зарплатой от 80 тыс. руб. бывших школьных прогульщиков больше, чем среди тех, чей заработок ниже.

По правде говоря, из школьных прогульщиков нередко выходит что-то дельное. И дело тут, видимо, в умении расставлять приоритеты и «не загнать себя». Так, среди главных бухгалтеров 9% часто пропускали уроки без уважительной причины, еще 28% – время от времени, а среди руководителей таковых 7 и 45% соответственно. Больше всего же злостных прогульщиков – среди системных администраторов (14%).