Пешеходы считают, что самые вежливые водители – в Москве и Санкт-Петербурге

По мнению пешеходов, самые вежливые водители – в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. С точки зрения самих водителей, уровень культуры на дорогах выше в Красноярске, Екатеринбурге, двух столицах и Самаре. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 13 тыс. представителей экономически активного населения из городов-миллионников. Пешеходам и автолюбителям из мегаполисов предложили оценить уровень вежливости на дорогах в их городах.

Пешеходы считают, что самые вежливые водители – в Москве: средняя оценка их поведения на дорогах составляет 3,5 балла по 5-балльной шкале. На втором месте – водители из Санкт-Петербурга (в среднем 3,4 балла), на третьем – из Краснодара (3,3 балла). Ниже всего культуру поведения водителей оценили в Казани и Новосибирске – там «автовежливость», по мнению пешеходов, не дотягивает даже до «тройки» (по 2,7 балла из 5).

С позиции тех, кто сам бывает за рулем, ситуация выглядит несколько иначе. Самые вежливые водители живут в Красноярске: в среднем их поведение на улицах города оценивается на 3,7 балла. На втором месте – Екатеринбург (здесь культуре вождения поставили 3,6 балла из 5). Две столицы и Самара занимают третье место: местные водители поставили своим «коллегам по трассе» в среднем по 3,4 балла.

Контекстный анализ комментариев показывает, что пешеходы чаще всего оценивают соблюдение скоростного режима и правил парковки в городской черте, готовность пропускать переходящих улицу на «зебре» и переходах, оборудованных светофорами для пешеходов, а также аккуратность вождения во время дождей и слякоти. Среди автомобилистов больше всего нареканий вызывают рискованные перестроения, шоферы, которые не пользуются «поворотниками», любители громкой музыки, не слышащие сигналов других участников дорожного движения. И если пешеходы в шоке от лихачей, то водители – от тихоходов на трассе.