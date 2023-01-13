Житель Иркутской области Вячеслав Солуянов погиб во время выполнения спецоперации на Украине

Вырос он в селе Новая Уда Усть-Удинского района.

«С глубокой скорбью сообщаю, что в спецоперации на Украине 22 декабря погиб наш земляк Солуянов Вячеслав 1992 года рождения», – пишет мэр Усть-Удинского района Сергей Чемезов в Телеграм.

В ноябре записался добровольцем в подразделение «Ангара» и с 9 декабря принял участие в специальной военной операции разведчиком. Погиб 22 декабря при исполнении служебного долга.

Прощание с Вячеславом пройдет 14 января в 10:00 в Князе-Владимирском храме по адресу: г. Иркутск, ул. Каштаковская, 58.