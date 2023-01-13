«Январь 2023 года будет даже лучше». Инвестор назвал признак восстановления вторичного рынка недвижимости

Эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» проанализировали то, как менялись цены на вторичном рынке столицы в первые месяцы последних лет.

За последние 4 года – с 2019 по 2022 год – в рамках первого месяца года средний рост цены за квадратный метр на вторичном Москвы был на уровне 3,15% или 8,9 тыс. руб.

Самый значительный рост в процентном отношении был отмечен в январе 2019 года, когда средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке столицы выросла на 6,86% или на 16,7 тыс. руб., достигнув отметки в 260,9 тыс. руб.

«Январь – это более продуктивное время работы на рынке недвижимости по сравнению, например, с майскими праздниками, когда многие жители столицы уезжают. Это связано, что в начале года, во-первых, реже уезжают, во-вторых, сейчас это время стараются использовать для решения каких-то задач. Таким образом, в начале года многие смотрят объекты, ведут переговоры, а с начала работы Росреестра выходят на сделки. При этом абсолютными тихими являются первые три дня года, а уже с 4 января у риэлторов начинаются показы», – отметил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

Эксперт добавил, что в январе традиционно есть сделки, которые были перенесены с конца предыдущего года.

По словам инвестора, отличительной чертой январских сделок и общения с клиентами является неторопливость, которая связана с тем, что Росреестр начинает работать только с даты официального начала рабочих дней.

«Январь 2023 года будет даже лучше, чем ожидалось ранее. Сейчас идёт сокращение объёма предложения на срочный выкуп. Это говорит о том, что паника и шок прошла. Рынок стабилизируется, а за стабилизацией, как правило, идёт определённый рост. В первом квартале 2023 года рынок вторичной недвижимости столицы, при условии отсутствия новых шоков, выйдет на плато по ценам и спросу. Со второго квартала уже могут начаться изменения по этим направлениям. Так, в период с апреля по июнь стоимость жилья вырастет на 5—10%», – резюмировал Валерий Летенков.