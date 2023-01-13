Во сколько обойдется уборка дома в Иркутской области?

Согласно данным Авито Услуг, по итогам 2022 года спрос на услуги клининга в Иркутске вырос сразу на 45% по сравнению с прошлым годом, а объявлений от мастеров чистоты за этот же период стало больше на 19%. Эксперты платформы Авито Услуги выяснили, во сколько жителям города обойдется уборка квартиры после длительных каникул.

Уборка квартиры

Помощников по проведению генеральной уборки в Иркутске искали на 23% чаще, чем в прошлом году. Объявлений от исполнителей, оказывающих услугу, стало больше на 15%. Средняя цена по городу составила 500 рублей за одну комнату. В эту стоимость обычно включена влажная уборка, мойка полов, а также очистка кафеля. За дополнительную стоимость мастера помогут избавиться от плесени и известкового налета.

Если в квартире или доме достаточно провести простую поддерживающую уборку, пользователи в среднем заплатят от 500 рублей за одну комнату. За эту стоимость исполнитель пропылесосит пол, протрет пыль со всех поверхностей и разложит вещи по местам. Также в дополнение к такой уборке многие ищут на Авито услуги по глажке белья – за год спрос в Иркутске вырос сразу на 120%. Стоимость за один килограмм вещей составила 500 рублей.

Вывоз ёлки

С окончанием праздников перед хозяевами живой ёлки встает логичный вопрос – а что же с ней делать? Почти каждый 5-й россиянин (17%) заказывает услуги по вывозу ёлки или самостоятельно относит дерево в специальный пункт сбора и утилизации. Так, по данным Авито Услуг, спрос на услуги по вывозу ёлок из дома по всей стране вырос на 29%, а в Иркутске – на 31%. Объявлений от исполнителей за этот же период стало больше на 75%. Средняя цена по городу составила до 500 рублей за услугу.

Чистка ковров и мягкой мебели

Во время семейных застолий и вечеринок нередко случаются моменты, когда на мягкую мебель или ковер проливаются напитки и падает еда, пятна от которых самостоятельно вывести уже не получается. Чтобы избавиться от таких неприятных последствий, пользователи стали чаще обращаться за помощью профессионалов. Спрос на услуги по химической чистке ковров и мебели в Иркутске за год вырос на +84% и +58% соответственно.

Средняя цена зависит от сложности загрязнения. Например, удаление отдельных жирных пятен в среднем стоит до 1 000 рублей, а полная очистка всего дивана обойдется в 2 500 рублей.