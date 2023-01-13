Как риэлторы Дубая обманывают россиян при аренде жилья

Эксперты агентства недвижимости Георгия Патанина проанализировали динамику российского арендного спроса на недвижимость в Дубае и рассказали, как местные риэлторы заставляют платить больше арендаторов жилья.

По итогам декабря 2022 года российский спрос на аренду недвижимости в Дубае снизился на 22,1% относительно ноября прошлого года. При этом декабрь стал вторым месяцем подряд, когда число запросов на аренду со стороны россиян сокращалось. Так, в ноябре число запросов оказалось на 23,74% ниже, чем в октябре.

Несмотря на это снижение, в декабре 2022 года российский спрос на аренду недвижимости в Дубае оказался более чем в 2,5 раза выше (+168,51%), чем в декабре 2021 года и на 527,07% выше, чем в декабре 2020 года.

В целом, по итогам 2022 года, спрос на аренду жилья в Дубае со стороны россиян вырос на 257,45% относительно результата за 2021 год.

Абсолютный пик российского спроса в 2022 году на съём жилья в Дубае пришёлся на октябрь. В десятом месяце прошлого года количество обращений превысило среднемесячный результат почти в 2 раза или на 97,74%.

«Основной арендный спрос в Дубае со стороны россиян есть по локациям Dubai Marina, Downtown Dubai или другим местам, которые можно назвать относительно туристическими. Более отдалённые локации берут те, кто планирует жить долгое время в этом Эмирате. Сейчас снять хорошую квартиру на месяц в Дубае гораздо дороже, чем жить в сервисных апартаментах или отеле на Palm Jumeirah», – отметил эксперт рынку недвижимости Георгий Патанин.

По словам брокера, местные риэлторы, которые сдают жильё, активно пытаются «повесить» на квартиросъёмщика, как можно больший штраф.

«Ключевой нюанс аренды жилья в Дубае заключается в том, что при заезде берётся залог от 2 тыс. дирхам за возможную порчу имущества. При этом риэлторы получают небольшую комиссию за аренду, и из-за этого они делают всё возможное, чтобы при передаче квартиры обратно, клиент заплатил как можно более значительный штраф. Для избежания этого при заселении нужно прямо каждую деталь квартиры сфотографировать и снять на видео, которое поможет доказать, что какие-то дефекты квартиры были до вашего заезда», – резюмировал Георгий Патанин.