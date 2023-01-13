Россельхозбанк Приангарья достиг высоких показателей в финансировании АПК

В 2022 году Иркутский филиал Россельхозбанка достиг высоких показателей по финансированию агропромышленного комплекса области. В приоритете – сезонно-полевые работы, от которых зависит продовольственная безопасность региона. Благодаря кредитной поддержке банка аграрии смогли провести все необходимые работы своевременно. Об этом рассказали в компании.

В 2022 году Иркутский филиал РСХБ нарастил выдачу кредитных средств АПК по льготной ставке на 21% по сравнению с 2021 годом, до почти 6 млрд рублей. Доля средств, выданных на сезонные работы по льготной ставке, составила 88%. В целом на сезонно-полевые работы РСХБ выдал кредиты на общую сумму 5,2 млрд рублей.

«Увеличение объема финансирования в 2022 году во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев. Сельскохозяйственные предприятия и фермеры являются нашими ключевыми клиентами. Мы участвуем во всех этапах непростого аграрного бизнеса и стараемся помочь каждому предпринимателю выполнить все работы качественно и своевременно. Такая поддержка позволяет нашим клиентам не только вести безубыточный бизнес, но и участвовать в общем развитии экономической стабильности и продовольственной безопасности региона. Мы видим высокий потенциал в наших местных сельхозтоваропроизводителях и стремимся к его развитию», – отмечает директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

Заемные средства клиенты банка направляют как на инвестиционные цели (строительство, модернизация и реконструкция животноводческих комплексов, приобретение техники и животных), так и на пополнение оборотных средств.