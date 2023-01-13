Правительство расширило виды деятельности, которыми могут заниматься резиденты ТОР «Усолье-Сибирское»

Еще больше компаний и предприятий, работающих в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, смогут реализовывать свои инвестиционные проекты с налоговыми преференциями. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее виды экономической деятельности, которыми можно заниматься на площадках территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Усолье-Сибирское».

В числе новых направлений работы – переработка отходов, организация услуг общественного питания, гостиничный бизнес и другие.

Расширение списка разрешенных на территории ТОР «Усолье-Сибирское» видов деятельности позволит строящемуся экотехнопарку «Восток» получить статус резидента. Там разместится крупный производственно-технический комплекс по обезвреживанию и переработке ртутьсодержащих отходов. Предполагается, что он начнет работу в 2024 году. Инвестиции в реализацию этого проекта составляют почти 13 млрд рублей.

ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов.