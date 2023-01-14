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Сразу четыре ледовые переправы открыли в Иркутской области за сутки

Четыре ледовые переправы открыли в Иркутской области за сутки в четырех районах региона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приангарью.

«Ледовые переправы открыты на реках Катангского, Усть-Удинского, Шелеховского, Киренского районов Иркутской области», – говорится в сообщении.

Всего в осенне-зимний период 2022-2023 годов на территории нашего региона в 20 муниципальных образованиях согласно опыту прошлых лет запланировано к открытию 46 ледовых переправ: 14 – областного и 32 – местного значения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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