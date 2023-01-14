Начальника таможни в Нижнеудинске обвинили в вымогательстве взятки в 3,6 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника Нижнеудинского таможенного поста в Иркутской области – он обвиняется в вымогательстве взятки в 3,6 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, обвиняемый вымогал взятку у директора предприятия, которое занимается экспортом лесоматериалов. Через посредника он требовал передать ему 3,6 млн рублей, ежемесячно – по 300 тысяч рублей за бездействие в пользу организации, за общее покровительство и попустительство по службе.

«Обвиняемый заведомо создавал условия, при которых директор предприятия был вынужден передать ему взятку с целью предотвращения последствий для бизнеса», – говорится в сообщении. Предполагаемый преступник и его подельник были пойманы при получении денег: начальник таможни находится под стражей, соучастник – под подпиской о невыезде.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.