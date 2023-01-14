Кафе «Кочевник» с посетителями загорелось в Иркутской области

Пожар произошел минувшей ночью в кафе «Кочевник» в поселке Оса Иркутской области – во время возгорания в здании находились посетители и персонал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о случившемся на пульт спасателей поступила в 23:02. До прибытия пожарных из кафе самостоятельно эвакуировались 65 человек, в том числе 5 человек персонала.

В 23:42 возгорание удалось локализовать, в 23:48 – потушить на площади 50 квадратных метров. Во время инцидента никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается.