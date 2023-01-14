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Игра на повышение рубля подходит к концу

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Рубль в пятницу в начале основной сессии резко укрепился: доллар установил месячный минимум чуть ниже 67,1 руб. Однако вскоре российская валюта стала дешеветь, ускорив нисходящую динамику в середине торгов, в результате чего был обновлен дневной минимум.

При этом нефтяные цены в начале основной российской сессии перешли к активному росту. Вероятно, заканчивается спекулятивная игра на повышение курса рубля, вызванная информацией о старте продаж инвалюты в рамках исполнения нового бюджетного правила.

– Дело в том, что объем такого предложения незначителен по отношению к торговым оборотам ключевых валютных пар, – поясняют эксперты БКС.

Минфин сообщил, что в январе 2023 года объем операций с валютой составит 54,5 млрд руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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