Игра на повышение рубля подходит к концу

Рубль в пятницу в начале основной сессии резко укрепился: доллар установил месячный минимум чуть ниже 67,1 руб. Однако вскоре российская валюта стала дешеветь, ускорив нисходящую динамику в середине торгов, в результате чего был обновлен дневной минимум.

При этом нефтяные цены в начале основной российской сессии перешли к активному росту. Вероятно, заканчивается спекулятивная игра на повышение курса рубля, вызванная информацией о старте продаж инвалюты в рамках исполнения нового бюджетного правила.

– Дело в том, что объем такого предложения незначителен по отношению к торговым оборотам ключевых валютных пар, – поясняют эксперты БКС.

Минфин сообщил, что в январе 2023 года объем операций с валютой составит 54,5 млрд руб.