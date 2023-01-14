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Кластер подготовки кадров для авиастроительных предприятий создадут в Иркутской области

Образовательный кластер подготовки кадров для авиастроительных предприятий создадут в Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального кабмина.

«Правительство региона предполагает совместно с авиазаводом разработать долгосрочную программу по развитию образовательных учреждений, которые занимаются подготовкой кадров для авиастроительных предприятий. Мы рассмотрели вопрос по созданию кластера среднеспециального образования тех специальностей, которые необходимы авиазаводу. За время действия программы нам необходимо произвести модернизацию учебных и производственных классов, укомплектовать преподавательскими кадрами», – рассказал Игорь Кобзев.

Решение о создании кластера было принято на встрече с генеральным директором Иркутского авиационного завода, филиала ПАО «НПК «Иркут» Александром Вепревым и членами Правительства региона в Иркутском техникуме авиастроения и материалообработки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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