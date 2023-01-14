Мужчину в Иркутске отправили в колонию за неуплату алиментов

Куйбышевский районный суд Иркутска отправил в колонию 52-летнего мужчину за неуплату алиментов, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что ранее за аналогичное преступление иркутянин был приговорен к 6 месяцам исправительных работ. «Мужчина должных выводов из предыдущей судимости для себя не сделал и алименты на содержание своего сына так и не начал выплачивать. А кроме того, наказание по приговору в виде исправительных работ не отбывал, в результате чего данное наказание было заменено на реальное лишение свободы», – уточнили в суде.

Житель Иркутска отправлен в колонию-поселение на 3 месяца и 6 дней.