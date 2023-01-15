Служба ЗАГС зарегистрирует браки на льду Байкала в красивую дату в феврале

Служба ЗАГС Иркутской области проведет торжественную регистрацию браков на льду озера Байкал в красивую дату в феврале, говорится в сообщении организации.

«23.02.2023 в рамках проекта "Женись на Байкале" в единственную зеркальную дату года служба ЗАГС Иркутской области проведет торжественную регистрацию брака на льду озера Байкал в поселке Листвянка. Подать заявление на регистрацию заключения брака можно до 22 января 2023 года включительно», – говорится в сообщении.

Желающие вступить в брак на льду в красивую дату могут обратиться в центральный отдел ЗАГС города Иркутска (Дворец бракосочетания) по телефонам: 8 (395-2) 29-16-67, 29-62-15, 29-22-03, в отдел по Иркутскому району по телефонам: 8 (395-2) 24-14-78, 24-14-67 либо подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг.