Почти 20 участков планируется изъять в Бодайбо из-за строительства аэропорта

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о намерении изъять земельные участки для государственных нужд – для строительства на этой территории аэропортового комплекса в городе Бодайбо Иркутской области.

Земельные участки, которые планируется изъять, располагаются на ул. Пионерской, 1, 4, 6, 8, 14, 16, 6/2, 18, 37, 39, 41, 43, 65, ул. Первомайской, 45,51, 65. «Выявление правообладателей земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости осуществляется вдоль полосы аэропорта Бодайбо на территории Бодайбинского городского поселения Бодайбинского района Иркутской области», – говорится в сообщении.

Информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и расположенных на них объектов заинтересованные лица могут получить, подав заявление об учете прав на объекты и территории в аэропорт Бодайбо.