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Впервые за 50 лет в Иркутской области построят новый мост через реку Снежную

Новый пешеходный мост через реку Снежную в Слюдянском районе Иркутской области построят впервые за 50 лет, на эти цели потратят 106 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального кабмина.

Существующий пешеходный мост находится в аварийном состоянии – он был построен в 70-х годах прошлого столетия. Объект связывает поселок Новоснежная в Иркутской области, где проживает около 600 жителей, с более крупным селом Выдрино Республики Бурятия, где расположены все социальные объекты, аптеки и магазины.

Для безопасного перемещения людей, в первую очередь, будет построен временный переход, которым будут пользоваться жители во время строительства нового моста. Подрядчик для проведения работ определен, с ним заключен контракт в конце декабря 2022 года. Сейчас он закупает необходимые материалы. Деньги на работы выделены из областного и местного бюджетов.

В ближайшее время будет разработан график производства работ. Завершить строительство планируется осенью 2023 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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