Земельный участок с ТЦ «Оазис» в центре Иркутска продадут за 242 млн рублей

Участок земли, где расположены ТЦ «Оазис», магазины «Военторг», «Игрушки», на ул. Тимирязева, 18 в центре Иркутска выставили на продажу за 242 млн рублей, следует из данных сервиса для размещения объявлений «Авито».

Общая площадь территории – 8 971 кв.м. «Объект выгодно расположен в наиболее развитой торговой части города. Соседство с крупными торговыми объектами, такими как Торговый центр, "Шанхай сити", "Торговый комплекс", "Центральный рынок", "Торговая площадь Павла Чекотова", обеспечивает плотный пешеходный поток», – отмечает продавец.

К объекту имеется прямой доступ с трех центральных улиц: с ул.Тимирязева, ул.Байкальская, ул. Софьи Перовской. На участке присутствуют все центральные коммуникации: водоснабжение, водоотведение, отопление.

По мнению продавца, это «перспективное место для торгово-офисной застройки, так же возможно строительство медицинской клиники, комплекса апартаментов с подземным паркингом и торговыми помещениями». Ежемесячный арендный доход на сегодняшний день составляет 3,3 млн рублей.