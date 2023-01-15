Wildberries в Белоруссии обязали отменить плату за возврат товаров

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Республики Беларусь обязало интернет-магазин Wildberries отменить плату за возврат товара, следует из данных на сайте организации.

«МАРТ проведена работа с интернет-продавцом о необходимости соблюдения действующего законодательства о защите прав потребителей и возврате неправомерно списанных денежных средств. По информации интернет-магазина Wildberries, поступившей в МАРТ, с сегодняшнего дня отменена плата за возврат не подошедшего товара. Информация об этом также размещена в личных кабинетах пользователей и на сайте интернет-магазина в разделе "Уведомления"», – говорится в сообщение.

Списанные ранее деньги за возврат товара будут возвращены потребителям до 17 января 2023 года включительно.