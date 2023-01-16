Владимир Путин: Ситуация в российской экономике является стабильной

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что ситуация в российской экономике в настоящее время является стабильной, пишет ТАСС.

«Ситуация в экономике стабильная, более того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали», – сказал он и добавил, что «в целом ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно – если не хорошая».

Инфляция, по словам Путина, ниже ожидаемой и имеет тенденцию к сокращению. «Полагаю, что по результатам первого квартала текущего года она от сегодняшних 11,9% может приблизиться к 5%. А это очень важный показатель для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни людей и обеспечить их реальные доходы», – рассказал президент. Кроме того, по его словам, промышленное производство, сельское хозяйство, строительство в России также находятся на подъеме.