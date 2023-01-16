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Как долго будет укрепляться рубль?

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Рубль с начала года укрепляется. Основная причина – интервенции ЦБ, которые продлятся до 6 февраля, отмечает начальник отдела по работе с профессиональными клиентами компании «БКС Мир инвестиции» в Иркутске Роман Зеленин.  Он прокомментировал для SIA.RU, как долго будет укрепляться рубль, и на каком уровне можно покупать доллар?

– Действительно рубль сейчас очень значительно укрепляется. В принципе, мы сами это предполагали в конце декабря 22 года. Сейчас видим значение доллара по отношению к рублю в диапазоне 67. Ожидаем в краткосрочной перспективе, что доллар может ещё укрепиться на 2 руб. до 65-66 руб. за доллар. В среднесрочной перспективе ожидаем ослабление рубля, потому что для нашего бюджета и для нашей экономики выгоден дешёвый рубль, – подчеркнул эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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