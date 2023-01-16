По поручению президента в Слюдянском районе построят пешеходный мост через реку Снежную

Граждане лично обратились к Владимиру Путину и получили положительный ответ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2023 году в Слюдянском районе Иркутской области построят пешеходный мост через реку Снежную. Работы проведут по поручению Путина, которое он дал по итогам личного обращения граждан.

Стоимость работ составляет 106 млн рублей. Средства выделены из областного и местного бюджетов.

Пешеходный мост через реку Снежная построен в 1970-е годы. Он связывает поселок Новоснежная в Иркутской области, где проживает около 600 жителей, с крупным селом Выдрино Республики Бурятия. В нем расположены все социальные объекты, аптеки и магазины.

Завершить строительство нового пешеходного моста планируется осенью.