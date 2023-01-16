Объявлен аукцион на земельный участок в 4,5 га в микрорайоне Ново-Ленино

Земельный участок на улице Блюхера, д. 10 в Иркутске выставлен на торги. Информация об аукционе опубликована на портале ДОМ.РФ.

Начальная цена – 15 463 000 ₽

Общая площадь лота – 4,5 га (площадь здания – 296,3 м²)

Вид разрешенного использования: Для эксплуатации здания передающего радиоцентра ПДРЦ

Окончание приема заявок – 23 января 2023 года в 17:30

«Земельный участок правильной формы с ровным рельефом. Расположен в Ленинском округе Иркутска, в мкр Ново-Ленино, внутри сформировавшегося промышленного кластера на первой линии улицы. Расстояние до железнодорожной станции «Горка» составляет 600 м.», – говорится в сообщении.