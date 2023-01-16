Банк России рассказал о новой мошеннической схеме

Злоумышленники рассылают сообщения под видом работодателей.

По словам экспертов, злоумышленники рассылают по электронной почте, через СМС или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы: высокой оплатой труда, неполным рабочим днем, легкими задачами.

Зачастую это работа на маркетплейсах. Для уточнения деталей человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет в популярные мессенджеры.

Там с потенциальной жертвой вступают в переписку «менеджеры по подбору персонала». Они могут запросить у клиента данные банковской карты, номер мобильного телефона. Затем якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе требуется внести вступительный взнос – например, в размере 500 рублей.

Но на самом деле эти деньги оседают в карманах мошенников, а данные банковской карты и номер телефона используются ими для попытки взлома личного кабинета человека на сайте банка и кражи средств с его счета.