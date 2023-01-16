Кассы «Магнита» перестанут пробивать просрочку

Система цифровой маркировки не будет пропускать через кассу просроченную молочную продукцию. Люди просто не смогут ее купить. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе компании и подтвердили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Другие игроки тоже разрабатывают аналогичные функции для своих касс. В перспективе правительство планирует распространить этот опыт на весь продуктовый ритейл и те наименования товаров, которые подпадут под маркировку.

Российская торговля запускает новую технологию, которая автоматически будет проверять сроки годности промаркированных товаров на кассе. Речь идет о молочных изделиях. Это позволит блокировать просроченный товар на этапе сканирования, люди не смогут его купить.

Первым станет один из крупнейших ритейлеров – компания «Магнит» (27 тыс. магазинов в России), которая начнет использовать эту технологию уже в январе. Сеть постепенно, в течение месяца, подключит к реализации этого проекта каждую точку. Об этом «Известиям» рассказали в компании и подтвердили в ЦРПТ (оператор системы маркировки в России).