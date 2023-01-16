Прошлый год принёс 3-кратный рост спроса россиян на недвижимость в ОАЭ

Эксперты профильного портала о рынке недвижимости Объединённых Арабских Эмиратов Emirates.Estate проанализировали динамику российского спроса на покупку жилья в этой стране. Пик числа обращений пришёлся на октябрь.

Российский спрос на покупку недвижимости в Объединённых Арабских Эмиратах по итогам декабря 2022 года снизился на 6,82% относительно ноября текущего года. На данный момент снижение числа покупательских обращений фиксируется два месяца подряд.

Несмотря на это снижение, в декабре 2022 года спрос на покупку жилья в ОАЭ со стороны россиян оказался на 176,39% выше, чем в декабре 2021 года, на 455,89% выше, чем в декабре 2020 года и на 380,33% выше, чем в последнем месяце 2019 года.

По данным Emirates.Estate, в целом по итогам 2022 года, российский спрос на покупку недвижимости в ОАЭ оказался на 263,37% выше, чем в 2021 году, на 527,46% выше, чем в 2020 году и на 514,77% выше, чем за 2019 год.

Пик покупательского спроса на недвижимости в ОАЭ в 2022 году пришёлся на октябрь. В десятом месяце прошлого года количество обращений превысило среднемесячное число обращений на 62,82%.