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Прошлый год обернулся крахом для хедж-фондов, инвестировавших в криптовалюты

2022-й оказался сложным для многих отраслей, но для криптовалют его вполне можно считать чуть ли не худшим в истории. «Известия» узнали у отраслевых экспертов и аналитиков, чего ожидать рынку в 2023 году.

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Так, за весь год общая капитализация рынка криптовалют сократилась в 2,7 раза – с $2,19 трлн до $0,8 трлн – при том, что котировки первой криптовалюты мира упали с примерно $50 тыс. за монету до $16,6 тыс. к концу года.

Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что падение рынка вызвано сразу несколькими факторами, и главный из них – «схлопывание» нескольких очень крупных по меркам индустрии проектов. FTX – только самый громкий и последний такой крах, но это далеко не единственный пример. И очищение рынка от таких проектов только идет ему на пользу.

– В 2022 рухнули Terra LUNA, Celsius, Three Arrows Capital и унесли с собой больше активов чем FTX. Данный рынок цикличен, в 2018-2019 годах многие альткоины падали на 50–80%, а потом за несколько лет выросли в 30 раз, но выжили только те проекты, которые имели сильные команды и продолжали строить свои решения, – говорит техлид венчурного фонда SBF Дмитрий Беленов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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