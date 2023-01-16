Журналисты телеканала «Россия-Культура» посетили Иркутский алюминиевый завод

На предприятии РУСАЛа прошли съемки телепрограммы «Неизвестные маршруты России».

Очередная программа о путешествиях будет посвящена Иркутской области. Cерия тревел-шоу с названием «Иркутск – ворота в заповедный Байкал» будет посвящена городу и туристическим маршрутам Иркутской области, а также промышленному туризму.

Евгений Рапацевич, генеральный директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ:

– Ежегодно на Иркутском алюминиевом заводе проходит несколько десятков экскурсий для молодежи, которые являются для нас потенциальными сотрудниками, начиная еще со школы и института. Мы заинтересованы в том, чтобы в регионе появлялись новые альтернативные туристические маршруты, в том числе и промышленные. Нашему заводу уже 60 лет, мы постоянно развиваемся и нам есть что показать.

В ближайшие дни съемочная группа проекта посетит Листвянку, Большое Голоустное, Усть-Ордынский, Баяндай, село Анга и другие населенные пункты Иркутской области. Съемки продлятся более 10 дней.