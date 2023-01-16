Годовую премию получил каждый третий россиянин

По итогам 2022 года премию получил 1 из 3 россиян. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ожидания в отношении годовых премий оправдались: по итогам 2022 года годовую премию получил каждый третий работающий, а рассчитывали на нее в декабре 29%. В прошлом году были премированы 3 из 10 работников.

Женщин по итогам 2022 года поощряли чаще, чем мужчин (41% против 29% соответственно). Среди россиян в возрасте 35—44 лет премированных больше, чем среди более молодых и более зрелых сотрудников (36%).