70% компаний индексировали зарплаты в течение последнего года

Большинство российских компаний повышало зарплаты сотрудников в течение последнего года. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие работодатели и трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

Менее чем полгода назад проводили индексацию зарплат сотрудников в 36% российских компаний. Каждый третий работодатель (33%) делал это 6-12 месяцев назад.

На сколько повышали зарплаты во время последней индексации? Каждый второй россиянин (50%), получивший прибавку в течение последнего года, сообщил, что его доход вырос на 5-10%, почти у каждого третьего (31%) зарплата выросла менее чем на 5%. Увеличение оклада на 11-25% отметил каждый десятый (10%), на 26-50% – только 3%. Средний размер повышения зарплаты в течение последнего года составил 8,9%, что меньше, чем в 2022-м. При этом справедливым размером прибавки россияне в среднем считают почти 30% – это на 4% больше, чем в июле прошлого года.

По данным SuperJob, растут и средние рыночные зарплатные предложения работодателей: