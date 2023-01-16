Новости

70% компаний индексировали зарплаты в течение последнего года

Большинство российских компаний повышало зарплаты сотрудников в течение последнего года. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие работодатели и трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

Менее чем полгода назад проводили индексацию зарплат сотрудников в 36% российских компаний. Каждый третий работодатель (33%) делал это 6-12 месяцев назад.

На сколько повышали зарплаты во время последней индексации? Каждый второй россиянин (50%), получивший прибавку в течение последнего года, сообщил, что его доход вырос на 5-10%, почти у каждого третьего (31%) зарплата выросла менее чем на 5%. Увеличение оклада на 11-25% отметил каждый десятый (10%), на 26-50% – только 3%. Средний размер повышения зарплаты в течение последнего года составил 8,9%, что меньше, чем в 2022-м. При этом справедливым размером прибавки россияне в среднем считают почти 30% – это на 4% больше, чем в июле прошлого года.

По данным SuperJob, растут и средние рыночные зарплатные предложения работодателей:

  • в IT – на 15%;
  • в строительстве – на 12,5%;
  • в промышленности – на 11,6%;
  • в HR-сфере – на 10,9%;
  • в логистике – на 10,2%;
  • в банковской отрасли – на 9,9%;
  • в маркетинге, рекламе и PR – 8,7%.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
Владимир Путин: Ситуация в российской экономике является стабильной
Время менять масло. Александр Исайченко, ГК «Кузьмиха», – о дефиците смазочных материалов, новых брендах, дистрибьюции и конкуренции
Всплеск активности соискателей зафиксирован в Иркутской области в декабре
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании