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Доходы России от продажи удобрений выросли на 70%

Экспорт удобрений вырос за 10 месяцев прошлого года на 70% до 16,7 млрд долларов по сравнению с уровнем 2021 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

Поставки продуктов питания и удобрений из России исключили из западных санкций в целях поддержки продовольственной безопасности. В числе импортеров были Индия, Турция и Вьетнам.

«Очевидно, что такие страны, как Индия, были крупнейшими бенефициарами [с точки зрения импорта удобрений]», – сказал заместитель директора отдела рынков и торговли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Йозеф Шмидхубер.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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