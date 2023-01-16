Доходы России от продажи удобрений выросли на 70%

Экспорт удобрений вырос за 10 месяцев прошлого года на 70% до 16,7 млрд долларов по сравнению с уровнем 2021 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

Поставки продуктов питания и удобрений из России исключили из западных санкций в целях поддержки продовольственной безопасности. В числе импортеров были Индия, Турция и Вьетнам.

«Очевидно, что такие страны, как Индия, были крупнейшими бенефициарами [с точки зрения импорта удобрений]», – сказал заместитель директора отдела рынков и торговли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Йозеф Шмидхубер.