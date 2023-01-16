41 аварийный дом снесли в Иркутске в прошлом году

В 2022 году в Иркутске снесли 41 многоквартирный дом. Они были признаны аварийными и расселены. Работы преимущественно выполняли по муниципальным контрактам, при этом 9 домов демонтированы застройщиками за свой счет. Об этом рассказали в мэрии.

Наибольший объем работ проведен в Ленинском округе. Здесь снесены 19 аварийных домов на улицах Розы Люксембург, Норильская, 4-я Горьковская, в переулках Восточный и 14-й Советский, на территории Металлобазы.

Снос домов по договору о развитии застроенных территорий провели на улицах Култукская, 22/1, Сеченова, 8 и 10, Якоби, 4, Захарова, 10, Красноказачья, 119/1, Иркутской 30-й Дивизии, 48а, а также в переулке Пулковский, 29 и 32. На освободившихся земельных участках возводят новые жилые дома, выполняют благоустройство.

Работа по демонтажу расселенных ветхих и аварийных домов будет продолжена. В 2023 году планируют снос 18 таких объектов по муниципальным контрактам и 4 в рамках РЗТ.