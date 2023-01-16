Эн+ открывает прием заявок на конкурс «Мультилаб»

Российский холдинг Эн+ объявляет о старте второго конкурса на создание «Мультилабов» – современных центров формирования и развития компетенций в области робототехники, электроники, инженерного дизайна и мультимедиа. В этом году принять участие в проекте и получить современное оборудование для таких мультилабов могут учреждения общего и дополнительного образования в Ангарске, Братске и Нижнем Новгороде. Эн+ инвестирует в проект более 50 млн рублей. Конкурсный отбор стартует 16 января, прием заявок продлится до 15 февраля.

На конкурс образовательным учреждениям необходимо предоставить проект годовой программы мероприятий по всем заявленным направлениям, компетенции команды преподавателей, характеристики помещения, где планируется разместить «Мультилаб Эн+» и планы его дальнейшего развития. Подробная информация о проекте доступна на официальном сайте.

Первый конкурс проекта «Мультилаб Эн+» состоялся в 2022 году. Тогда заявки на участие подали 33 учреждения. Победителями стали средняя общеобразовательная школа № 64 Иркутска, Красноярский краевой Дворец пионеров и гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина в Дивногорске. Сегодня ученики этих заведений могут пользоваться цифровым оборудованием, фото- и видеотехникой, станками ЧПУ, осваивать робототехнику, 3D-моделирование, интернет вещей и многие другие востребованные направления. На оборудование мультилабов в указанных учреждениях компания Эн+ направила 43,7 млн рублей.

Вера Курочкина, заместитель генерального директора по связям с общественностью компании Эн+:

«Результаты первого конкурса оказались по-настоящему вдохновляющими: мы увидели, насколько проект востребован в регионах, как сильно увлечены современными направлениями науки ученики и сами педагоги. В этом году претендовать на получение мультилабов могут другие города, и мы рассчитываем, что директора школ, инициативные учителя обязательно оценят эту возможность и примут участие в конкурсе, чтобы получить качественно новые инструменты для образовательного процесса и формирования у детей стойкого интереса к знаниям».

Галина Газенкампф, директор школы №64 Иркутска:

Я очень благодарна коллективу школы, который является таким креативным, творческим коллективом, нацелен на то, чтобы двигаться вперед и добиваться чего-то того, что принесет в жизнь школы новое и интересное. Мы очень благодарны лично Олегу Владимировичу Дерипаске за ту возможность, которая была предоставлена коллективу школы.