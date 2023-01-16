Сбер приглашает школьников и студентов Иркутской области на бесплатную программу развития предпринимательских талантов

До 16 января можно подать заявку на регистрацию в молодежные акселераторы Сбера – бесплатные программы развития предпринимательских талантов SberZ и SberStudent. Участники акселераторов пройдут обучение основам предпринимательства и смогут создать собственные бизнес-проекты под руководством наставников. Об этом SIA.RU рассказали в компании.

SberStudent – это программа для студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей ВУЗов по созданию и развитию как готового технологического бизнеса, так и проектов с нуля.

SberZ – международная обучающая программа для учащихся 8-11 классов школ, техникумов, колледжей по созданию технологического бизнеса с нуля.

Финалисты акселератора представят свои проекты на суперфинале в Москве, где их проекты оценят топ-руководители крупнейших корпораций России и известные предприниматели. Победители и призеры получат гранты от Сбера, а участники команд, которые учатся в магистратуре, смогут подать заявку на грант Президента РФ – ежемесячные выплаты в течение всего срока обучения в магистратуре.

Школьники – победители акселератора смогут получить преференции от 40 топ-ВУЗов страны.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Я приглашаю школьников и студентов Якутии освоить азы технологического предпринимательства, приняв участие в наших акселераторах. Обучение проходит в удобном онлайн-формате. Сбер поможет найти и правильно оформить бизнес-идею, масштабировать проект, а также найти первых заказчиков. Уверен, у ребят из Якутии очень хорошие шансы выйти в финал проекта, желаю им удачи в обучении!».