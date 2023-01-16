Банк «Открытие» возобновил прием заявок по программе льготного автокредитования

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») возобновил прием заявок по программам льготного автокредитования. Ставка по кредиту с госсубсидией составляет от 8,9% годовых.

Получить льготное финансирование на покупку нового автомобиля в банке «Открытие» можно на сумму до 3 млн рублей, под залог приобретаемого автомобиля, сроком до 7 лет, с первоначальным взносом от 10%. Наилучшая ставка в 8,9% доступна при оформлении личного страхования и страхования приобретаемого авто, а также подключения услуги «Ставка автомобилиста». Под условия программы автокредитования в банке «Открытие» попадают легковые и легкие коммерческие автомобили АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также собираемые в Тульской области машины марки Haval.

В целом на рынке программы льготного автокредитования предполагают субсидирование скидок в размере базовой скидки в 20% (для жителей Дальнего Востока - 25%) на автомобили стоимостью до 2 млн руб., а также скидки на электромобили в размере 25% (но не более 625 тыс. рублей). Предложение доступно семьям с одним и более несовершеннолетними детьми, клиентам, впервые покупающим транспортное средство, работникам медицинских учреждений, а также военнослужащим, их семьям и военным пенсионерам. Льготной программой также могут воспользоваться автовладельцы, которые сдадут в трейд-ин свой автомобиль старше шести лет, но при условии, что они владели им не менее года.

«Госпрограмма в 2023 году продолжит оставаться одним из основным фактором поддержки автомобильного рынка страны в непростых экономических условиях, прежде всего в сегменте продаж отечественных марок. Как и в прошлом году, мы ожидаем высокий интерес со стороны клиентов к программе, когда каждый третий автокредит во время ее действия был выдан банком с господдержкой», — отметила Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто».