Мэра Свирска задержали по подозрению в превышении должностных полномочий

По версии Следственного комитета, мэр Свирска Владимир Орноев похитил 1,5 млн рублей при покупке арт-объекта для сквера.

Помимо этого, установлена причастность к совершению преступления директора строительной организации.

«Мэр муниципального образования и начальник муниципального учреждения превысили должностные полномочия, выразившиеся в заключении муниципального контракта с подрядчиком и подписании в рамках него документов о выполнении работ по приобретению и установки арт-объекта, который фактически был приобретен и оплачен в полном объеме до заключения контракта благотворительным фондом», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Уголовные дела объединены в одно производство.