В Забайкалье с 16 января возобновлено экспортное грузосообщение с Китаем

В Забайкальском крае на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Забайкальск» с 16 января возобновлено оформление экспортных грузов. Как сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы России, грузосообщение с Китаем ранее было приостановлено в ноябре 2020 года в связи с эпидемией коронавируса.

«Кроме того, с 16 января отменяется режим "обратной перецепки". Это позволит увеличить количество въезжающих на территорию России авто с товарами и снизить временные и финансовые затраты перевозчиков»,— уточняется в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что через МАПП «Забайкальск» в 2020 году в Китай экспортировано 115,3 тыс. тонн товаров, это в среднем 25 грузовых авто в день.

Влад Никифоров, Иркутск