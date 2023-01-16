Ставки по вкладам снижаются

Банк России сообщил о снижении максимальных процентных ставок по рублёвым вкладам в крупнейших банках в I декаде января 2023 г. – с 8,17% до 8,13%. Тренд на небольшое снижение наблюдается уже месяц, со II декады декабря.

По данным ЦБ, средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 российских банков составляют:

- на срок до 90 дней — 5,94%

- на срок от 91 до 180 дней — 7,0%

- на срок от 181 дня до 1 года — 7,17%

- на срок свыше 1 года — 8,1%.

Напомним, что оценка ставок по вкладам проводится на основе анализа предложения 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Открытие, Райффайзенбанк, Тинькофф, Промсвязьбанк, Совкомбанк.

Эксперты ВТБ ожидают, что в январе 2023 года среднерыночные ставки по долгосрочным рублевым вкладам могут снизиться до 8,5-9% годовых, а по среднесрочным продуктам, на срок до 12 месяцев, напротив, вырасти до 7-7,5% годовых. Тренд на снижение ставок по «длинным» депозитам связан с ожидаемым завершением сезонных предложений, а рост доходности среднесрочных связан с необходимостью банков поддерживать баланс ликвидности в сезон традиционно низкой сберегательной активности.