Кредит наличными АТБ занял 1 место среди лучших предложений января 2023 года

Финансовый портал Bankiros.ru составил январский рейтинг, где выгоднее всего взять кредит наличными. Лидером стал кредит наличными от АТБ. Банк находится на первой позиции уже несколько месяцев подряд.

Отбирая продукты в январский рейтинг кредитов наличными, сотрудники редакции учитывали несколько факторов: размер средневзвешенной ставки, размер минимальной и максимальной ставки; период рассмотрения заявки; возможные суммы; период кредитования; сложность процедуры оформления кредита; льготные условия для некоторых клиентов банка; одобрение кредита для клиентов с плохой кредитной историей.

В рейтинг не вошли продукты банков, которые не полностью раскрывали информацию о полной стоимости кредита.

Кредит наличными в АТБ доступен по ставке от 4,5%, а в мобильном приложении АТБ Мобайл – от 4%. Максимальная сумма – 3 миллиона рублей. Банк предлагает оформление кредита со сроком до 7 лет.