Альфа-Банк первым из банков присоединился к пилоту отправки уведомлений клиентам в VK Мессенджере

Альфа-Банк и VK объединили усилия для развития банкинга в мессенджерах. Компании проводят пилотный проект по отправке бесплатных уведомлений клиентам в VK Мессенджере. Альфа-Банк стал первым российским банком, кто присоединился к пилоту.

Сервис расширит возможности получения уведомлений от банка для клиентов. На старте проекта клиенты начали получать сообщения о готовности дебетовой или кредитной карты. VK Мессенджер позволяет общаться с банком в привычной для пользователей среде и обеспечивать надежную защиту данных клиентов.

Сообщения приходят пользователям от официального сообщества Альфа-Банка ВКонтакте. Первые тесты уже показали высокие результаты вовлеченности клиентов.