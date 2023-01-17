Сбербанк открыл финансирование на 40 млрд рублей Группе «Эталон» для строительства ЖК Shagal в Москве

Сбербанк открыл кредитную линию Группе «Эталон» на строительство второй очереди жилого квартала бизнес-класса Shagal в Москве. Сумма финансирования — 39,6 млрд рублей.

Арсен Оганджанян, управляющий директор, начальник Управления по работе с клиентами недвижимости Сбербанка:

– Сбербанк остаётся ключевым партнёром строительной отрасли, финансируя проекты в столице и регионах России. Мы рады продолжить сотрудничество с Группой ʺЭталонʺ по проекту жилого квартала Shagal. Для строительства второй очереди банк открыл кредитную линию на сумму около 40 млрд рублей до конца 2026 года. Сбербанк также финансирует и строительство первой очереди в этом проекте — ранее мы предоставили 26,5 млрд рублей на её реализацию.

Илья Косолапов, вице-президент Группы «Эталон» по экономике и финансам:

– Многолетнее сотрудничество со Сбербанком, одним из ведущих банков России, позволяет нам получать проектное финансирование на взаимовыгодных условиях и поддерживать высокие темпы реализации наших девелоперских проектов, независимо от их масштаба. Мы, как девелопер, со свой стороны обеспечиваем глубокую проработку проектов и надлежащее качество строительства, что гарантирует востребованность нашего продукта на рынке, стабильный спрос и возврат инвестиций.

Жилой квартал Shagal — флагманский московский проект Группы «Эталон» в сегменте бизнес-класса. Он возводится на территории 109 га в южной части бывшей территории автозавода им. Лихачёва (ЗИЛ) на набережной Москвы-реки и рассчитан на 25 тыс. жителей. Проект создаётся в соответствии с концепцией «15-минутный город»: до общественных и деловых пространств, объектов социальной и бытовой инфраструктуры, парков и набережных всего 15 минут пешком, на велосипеде или самокате. Пространство жилого квартала разделено на несколько зон, в числе которых урбансады, речные, деловые и парковые кварталы. С двух сторон жилой квартал выходит на реконструируемую набережную, получившую имя выдающегося художника Марка Шагала.

Всего в рамках проекта запланировано девять очередей строительства. Общая площадь второй очереди — 270 310,2 кв. м, общая площадь квартир — 137 933 кв. м. Ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди ожидается в IV квартале 2025 года.