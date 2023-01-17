Примсоцбанк сообщил о возможности получать кэшбэк 40% по подписке на сайте Ростелекома

Оплачивайте подписку на сайте Ростелеком Лицей картой «Мир» от Примсоцбанка и получайте кэшбэк 40%



1. Зарегистрируйте карту «Мир» банка-участника Программы лояльности для держателей карт «Мир» на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!».

2. Оплачивайте подписку на сайте Ростелеком Лицей зарегистрированной картой «Мир» и получайте кэшбэк 40%.

3. Кэшбэк не начисляется при оплате через СБП.

4. Кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.



В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней.

Для участия в Акции Клиенту необходимо зарегистрировать Карту Мир в Программе лояльности.



Организатор акции — ПАО «Ростелеком»

ОГРН: 1027700198767

Юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15, +7 (499) 999-82-83

Срок действия акции 16.12.2022 по 31.01.2023