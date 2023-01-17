Оплачивайте подписку на сайте Ростелеком Лицей картой «Мир» от Примсоцбанка и получайте кэшбэк 40%
1. Зарегистрируйте карту «Мир» банка-участника Программы лояльности для держателей карт «Мир» на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!».
2. Оплачивайте подписку на сайте Ростелеком Лицей зарегистрированной картой «Мир» и получайте кэшбэк 40%.
3. Кэшбэк не начисляется при оплате через СБП.
4. Кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.
В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней.
Для участия в Акции Клиенту необходимо зарегистрировать Карту Мир в Программе лояльности.
Организатор акции — ПАО «Ростелеком»
ОГРН: 1027700198767
Юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15, +7 (499) 999-82-83
Срок действия акции 16.12.2022 по 31.01.2023
Новости
Примсоцбанк сообщил о возможности получать кэшбэк 40% по подписке на сайте Ростелекома
Оплачивайте подписку на сайте Ростелеком Лицей картой «Мир» от Примсоцбанка и получайте кэшбэк 40%