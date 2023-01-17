Россельхозбанк и «Сколково» продолжают международное сотрудничество в агротехе

В «Сколково» при поддержке Россельхозбанка прошла вторая отраслевая встреча по развитию сотрудничества в международной агроиндустрии. Опытом и практическими инструментами работы поделились представители Китайской Народной Республики.

Во встрече приняли участие представители Торгового представительства России в Китае, представители Министерства сельского хозяйства России в Китае, руководство Агро-Технологического Института РУДН, крупнейших производственных и инвестиционных компаний КНР. В числе ключевых тем были направления экспорта российской агропродукции, институты развития научного и бизнес-сообщества, особенности российских агро и фудтех стартапов по мнению китайских инвесторов, экосистема для фермеров «Своё» от Россельхозбанка, а также возможности софтлендинговых программ для китайских стартапов от Департамента международного сотрудничества Фонда «Сколково».

В частности, стороны обсудили проведение профильных бизнес-миссий в КНР в этом году. Российские аграрии заинтересованы как в выводепродукции на китайские рынки, так и в получении инвестиций от китайских инвесторов. И Фонд «Сколково», и Россельхозбанк имеют постоянные представительства организаций в КНР. Также Аграрно-технологический институт РУДН в сотрудничестве с другими институтами проводит совместные образовательные программы с китайскими вузами и развивает площадки для прохождения студентами производственной практики.

Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка: «Китай является мировым лидером по использованию цифровых маркетплейсов: на протяжении 7-ми последних лет онлайн-продажи в стране растут на 25-30% в год. Кроме того, Китай стабильно занимает ведущие позиции в части привлечения инвестиций в агротехнологии. Россельхозбанк уже более 3 лет активно развивает собственную экосистему маркетплейсов в сфере сельского хозяйства, чутко реагируя на мировые тренды и запросы пользователей. Мы уверены, что кооперация с представителями Китая и межстрановый обмен опытом дадут новые идеи для развития экосистемы «Своё», а также будут способствовать установлению новых партнерств, которые буду полезны для развития инноваций в агросекторе в обеих странах».

На сегодня в КНР существует более 150 специализированных технопарков, развитая сеть научных парков, инкубаторов и акселераторов. Представительство Фонда «Сколково» в КНР способствует взаимному обмену лучшими практиками, экспертизой и технологическими компетенциями, а также предоставляет широкий спектр возможностей для продвижения российских компаний на рынок КНР и поиска локальных партнеров.

Наталья Чернышева, директор по акселерации кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково»: «Товарооборот продукции агропромышленного комплекса между КНР и Россией заметно вырос в 2022 году. Так, по данным “Центра Агроаналитики” объем поставок из Российской Федерации в Китай за 10 месяцев 2022 г. оценен в 4,8 млрд долларов, что на 36,3% больше, чем в аналогичном периоде 2021 г., а из Китая в Российскую Федерацию – в 1,7 млрд долларов (+35,2%)».